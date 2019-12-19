جمعية توعية ورعاية الأحداث تناقش برامجها وأنشطتها

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع 57 للجمعية للدورة السابعة الذي عقد بمجلس معاليه أول من أمس، واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما بحث الاجتماع عدداً من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية مؤخراً، ومنها احتفالات اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة حتا، وتحديد موعد الحفل السنوي للجمعية للعام الجاري 2019. كما تم الاطلاع على المعايير الخاصة بجائزة سعيد بن لوتاه للدورة الرابعة، واستعراض عدد من البرامج والأنشطة التي يقوم بها فرع الجمعية في الفجيرة.