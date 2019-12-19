4 كوادر وطنية جديدة تعزز الفريق التنفيذي لـ«الياه سات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن تعيين 4 كوادر إماراتية في مناصب تنفيذية، ضمن وحدات الأعمال الحكومية والتجارية والتشغيلية والتقنية، وتشمل التعيينات الجديدة كلاً من:

المهندس سليمان العلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا».

والمهندس عيسى الشامسي، نائب المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»،.

والمهندس عدنان المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية «الياه سات».

والمهندس خالد الكاف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية «الياه سات»، وذلك ضمن خطوات دعم أبناء الوطن لقيادة قطاع الفضاء والاتصالات.

مهام

وسيتولى التنفيذيون الجدد مهامهم اعتباراً من مطلع يناير المقبل، وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات»: «تؤكد هذه التعيينات الجديدة التزام «الياه سات» بالمساهمة في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة من خلال تمكين الطاقات الوطنية. وتعزز التعيينات الجديدة فريق الياه سات التنفيذي بكوادر إماراتية، ضمن وحدات الأعمال الحكومية والتجارية والتشغيلية والتقنية.

ونفخر بدور الكوادر الوطنية المُتميزة في دعم نمو القطاع الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق رؤية «الياه سات» لإتاحة وسائل الاتصالات في مختلف أنحاء العالم عبر تقنيات الأقمار الصناعية المبتكرة».

وأضاف: «تلتزم «الياه سات» باجتذاب وتطوير كوادر وطنية مؤهلة، لتحتل موقعها في قطاع الاتصالات الفضائية، حيث يشكل المواطنون نسبة 51% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

ويعد هذا الالتزام امتداداً لجهود «شركة مبادلة للاستثمار» الرامية لاحتضان وتطوير المواهب الإماراتية، ورؤيتها بعيدة الأمد لبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المتنوعة والقادرة على المنافسة عالمياً، بما يسهم في دفع جهود تنويع اقتصاد أبوظبي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع القائم على الابتكار».

وتابع: «وتدعم هذه الخطوة خطط «الياه سات» الاستراتيجية الرامية إلى استثمار أفضل الكوادر البشرية لدعم نمو نشاطاتها على مستوى العالم، وتعزيز دور الإمارات الريادي ضمن قطاعات الفضاء والاتصالات».

خبرة

ومن جانبه قال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «يتمتع التنفيذيون الجدد بخبرة واسعة في مجال الاتصالات الفضائية تمتد في مجملها لأكثر من 65 عاماً، كما يشكلون مثالاً حياً على ثقافة العمل الفريدة في «الياه سات»، والتي تقوم على الالتزام المستمر بتطوير الكوادر البشرية وبالارتقاء بقطاع الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «تدرج التنفيذيون الجدد وحققوا نمواً أهّلهم لهذه المناصب القيادية، بفضل تفانيهم في تحقيق التميز داخل الدولة وخارجها، من خلال التدريب والتطوير. وسيؤدون دوراً كبيراً في تطوير الجيل المقبل من المواهب الإماراتية، وإلهام الدفعة المقبلة من القادة في هذا المجال».