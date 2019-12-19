عبدالله بن زايد: علاقاتنا مع البحرين تاريخية

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وأكد سموه على عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال سموه إن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما روابط المحبة والتعاضد ووحدة المصير، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

من جانبه أكد السفير البحريني - في كلمة بهذه المناسبة - على عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين.

حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وخالد بن ناصر الريسي مستشار وزير العدل.

كما حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

استقبال استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمة الليبية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكوس ديندياس، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان والحرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية و التعاون الدولي في دولة الإمارات و وزارة الخارجية في جمهورية اليونان بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.