100 ألف درهم وأنظمة شمسية للبيوت المثالية بدبي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي أصحاب المنازل الفائزة ضمن الدورة الثالثة لمبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع 9 جهات حكومية في دبي وتهدف إلى تشجيع المتعاملين على اتباع أفضل الممارسات المستدامة في منازلهم.

وكرّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين الثمانية الذين طبقوا أعلى معايير المبادرة في بيوتهم.

وجاء في المركز الأول أمل عيسى المهيري وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم، وفي المركز الثاني علي بلال مبارك الجسمي وحصل على 30 ألف درهم، وفي المركز الثالث عفراء سعيد المهيري وحصلت على 20 ألف درهم، وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية في بيوت الفائزين من الرابع إلى الثامن، كما تم خلال الحفل تكريم شركاء المبادرة.

حضر الاحتفال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، واللواء محمد أحمد المري، المدير العام لإدارة الجنسية والإقامة؛ وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

واللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي؛ وممثلون عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وهيئة الطرق والمواصلات بدبي؛ وهيئة الصحة بدبي؛ والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي؛ و«دبي الذكية»؛ وهيئة تنمية المجتمع بدبي؛ إضافة إلى عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الطاير في كلمة أثناء حفل التكريم إلى أن مبادرة «بيتنا مثالي» حققت أهدافها المتمثلة في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة انتهاج الممارسات المستدامة، ولاقت إقبالاً ملحوظاً من المتعاملين منذ إطلاقها، حيث شارك هذا العام، 1,830 متعاملاً في الدورة التدريبية الإلكترونية التي نظمتها الهيئة، الأمر الذي يؤكد حرص المتعاملين على اتباع نمط حياة مستدام.

وحققت المبادرة وفوراً إجماليةً تجاوزت 1.32 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وما يقارب 12 مليون جالون من المياه، وأسهمت في تخفيض نحو 675 طناً من الانبعاثات الكربونية، محققةً وفوراً ماليةً تزيد على مليون درهم.

وأضاف الطاير: «أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة بيتنا مثالي وبمشاركة تسع دوائر حكومية في إطار جهودنا المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للممارسات المستدامة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وجعل الاستدامة ثقافة مجتمعية راسخة.

حيث تهدف المبادرة إلى رفع الوعي حول أفضل الممارسات والتدابير لتوفير بيئة منزلية سعيدة ومستدامة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه؛ وتعزيز جودة الهواء الداخلي؛ واتخاذ تدابير الأمن والسلامة والصحة؛ والمشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية؛ والالتزام بقوانين الإقامة؛ والتسجيل في الخدمات الذكية؛ والاستعداد لحالات الطوارئ، وغير ذلك من ممارسات العيش المستدام التي تساهم في بناء مجتمع مثالي».

وتابع: «يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: رؤيتنا للحكومة أنها ليست كياناً منفصلاً عن الناس، بل هي جزء منهم، وتعمل من أجلهم. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تتكامل جهود المؤسسات الحكومية في دبي لتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا الإطار، أود أن أشيد بجهود شركائنا في هذه المبادرة».

«صحة دبي»

إلى ذلك أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن مبادرة «بيتنا مثالي» أوجدت حافزاً مهماً للتنافس نحو الاستدامة، وتحسين أنماط الحياة ورفع درجة جودتها، بداية من البيت، ثم المجتمع المحيط، بما يتناسب مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التكامل والتناغم في مظاهر العيش ومستوى الرفاهية. وأشاد معاليه بالدور الكبير والبارز الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه دبي، لتنمية الوعي المجتمعي تجاه البيئة وتحسين المناخ، وترشيد الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ سلامة الناس وحياتهم.

ولفت إلى أن هيئة الصحة بدبي تدعم كل ما من شأنه، خدمة الناس وسعادتهم، موضحاً أن «بيتنا مثالي» تساهم كثيراً في تطوير أساليب المعيشة، وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية، وتتوافق في أهدافها مع مبادرات عدة تتبنى الهيئة تنفيذها من أجل مستقبل صحة أفضل.

شرطة دبي

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع 9 جهات حكومية، مؤكداً أن المبادرة تعد فريدة من نوعها وتواكب مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم من خلال ترسيخ أسس الاستدامة البيئية في إمارة دبي.

بلدية دبي

وقال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «مبادرة بيتنا مثالي واحدة من المبادرات المجتمعية المهمة التي أثبتت نجاحاً متميزاً، يُحسب لجميع المشاركين والمساهمين فيها من الدوائر الحكومية والهيئات، ولا سيما أنها تعكس مظاهر ومضمون رفاهية الحياة في دبي، وترسخ النموذج المتقدم لجودة الحياة العصرية الذي تعمل بلدية دبي على تعزيزه بمجموعة من المبادرات النوعية والمتميزة، الخاصة بأنماط العيش السليمة والتي تستند إلى الأفكار المبتكرة والوسائل الذكية».

«إقامة دبي»

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تعمل ضمن استراتيجيتها للعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، لذلك فقد حرصت الإدارة على أن تكون جزءاً من مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي كمبادرة مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة البيت المثالي وتوعية المجتمع بالتدابير الواجب اتخاذها لتوفير بيئة منزلية مثالية ومستدامة.

الدفاع المدني

وتحدث اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «إن العائلة الواعية بشروط السلامة في المنزل، والمدركة مسؤولياتها المجتمعية الحضارية، التي تطبق أفضل الممارسات والسلوكيات التي تضمن حماية الأرواح وسلامة الممتلكات، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتحافظ على نقاء البيئة، هي التي تجعل من بيتها بيتاً مثالياً.

ولهذا نعد مبادرة بيتنا مثالي التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية ومن بينها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي خطوة مهمة لتعزيز السلامة والبيئة في المجتمع، وفرصة للتعبير عن الغايات المشتركة والمستدامة بين الدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي والشركاء الآخرين».

إسعاف دبي

وأشاد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالنتائج الكبيرة لمبادرة «بيتنا مثالي»، مشدداً أنها تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتركز على إجراءات الأمن والسلامة في منازل دبي.

وتدعو إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ما أدى إلى التزام أكثرية سكان دبي هذه المبادئ الرائعة التي تصب في صالح مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، مشيراً إلى أن المبادرة أوجدت جواً من المنافسة الشريفة وسباقاً نحو الكمال ووفرت بيئة مثالية للإبداع في مجال توفير الطاقة وحفظ الموارد لأجيال المستقبل.

دبي الذكية

بدورها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «بصفتنا الجهة المسؤولة عن قيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية ذات مستوى عالمي، فإن هدفنا الأهم هو تعزيز رفاهية وسعادة السكان، ولذا نحن لا نعد التكنولوجيا غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سلاسة، وتكييف أكثر تقنياتها تطوراً في خدمتهم وتحسين جودة حياتهم».

تنمية المجتمع

وأكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في إمارة دبي من تبني أنماط حياتية مثالية ومستدامة جهد مشترك يستوجب تعاوناً بين الجهات لتوسيع الوعي بأهمية المعايير الصحية والبيئية السليمة في تعزيز الترابط بين العائلات في مجتمع دبي بما يجعله نموذجاً يحتذى به في دول العالم، وهو ما يسعى فريق مبادرة «بيتنا مثالي» لتحقيقه.

إشادة

أشاد الفائزون بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات المستدامة في المنزل وتوفيرها الدورة التدريبية الإلكترونية المجانية عبر موقع الهيئة الإلكتروني والتي تتضمن أفلاماً توعوية قصيرة حول معايير شركاء المبادرة لتمكين المتعاملين من اكتساب المهارات اللازمة التي تساعدهم على تحويل بيوتهم إلى «بيوت مثالية».

كما تم إنشاء استبانة لتدقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في بيوت سبعين مرشحاً، شمل مختلف جوانب استهلاك الطاقة والمياه في المنزل، إضافة إلى توفير إرشادات للحد من استهلاك الطاقة والمياه.