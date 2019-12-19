الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تكرّم موظفيها المتميزين

المصدر: دبي - البيان

كرمت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، برعاية وحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومحمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولين في مؤسسات حكومية، موظفيها المتميزين الذين عملوا بجد وتفانٍ خلال عام 2019.

وذلك في حفل جوائز «أوسمة التميز الوظيفي» والذي أقيم أمس بفندق «فيرساتشي» في دبي. واستحدثت في هذه الدورة أربع فئات جديدة.

وذكر المزروعي أن التميز جزء من ثقافة ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة لمنافسة الدول المتقدمة وتحقيق الاستدامة وتقديم أفضل الخدمات المؤسسية وتحقيق سعادة المتعاملين.

كما أكد معاليه أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لتكون في الصدارة دولياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى مستويات التنافسية.

وقال معاليه: «هدفنا المنافسة على المستوى العالمي في جميع الجوانب المتعلقة بعمل الهيئة، والحفاظ على المركز الأول الذي وصل إليه قطاع الكهرباء على مستوى دولة الإمارات. ولتكريس التميز أدعو جميع الموظفين إلى تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة لاحتفالات دولتنا بمرور خمسين عاماً على تأسيسها».

وقال محمد صالح: «إن التميز الفردي مرهون بمدى قدرة الموظف على الاستفادة من قدراته ومهاراته وتوظيفها ضمن فريق العمل بما يعزز تبادل وتطوير الخبرات وتحقيق التطوير المؤسسي الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في تقديم خدمات الكهرباء والماء للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق النمو المستدام».