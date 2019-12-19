بحث التعاون في القطاعين البري والبحري مع نيكاراغوا

المصدر: أبوظبي ــ البيان

استقبل معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مقر الوزارة بأبوظبي، دنيس مونكادا كوليندرس، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية نيكاراغوا والوفد المرافق.

ورحب بوزير نيكاراغوا، مستعرضاً المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل البري والبحري تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تشكل خارطة طريق لاستراتيجية الهيئة ومبادراتها الطموحة.

وجرى خلال اللقاء تبادل المباحثات الثنائية بين الجانبين، حيث تركزت في مجملها على زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في القطاعين البري والبحري والاستفادة من أفضل الممارسات لدى الجانبين. واستعرض وزير البنية التحتية في نيكاراغوا أهم مميزات وممكنات الدولة.

كما طرح الجانب النيكاراغوي أفكاراً لمشاريع مستقبلية كالتعاون في تشغيل الموانئ والاستثمار في سكك الحديد والطرق السريعة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى مشاركة جمهورية نيكاراغوا في إكسبو 2020 والذي تستضيفه إمارة دبي خلال السنة القادمة.

كما تلقى معالي الوزير دعوة لزيارة جمهورية نيكاراغوا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. وحضر اللقاء كل لوريانو اورتيغا موريو، مستشار رئاسي للاستثمار والتجارة والتعاون الدولي.

ومحمد فرارة لاشتر، وزير ومفوض رئيس الجمهورية لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، والجنرال المتقاعد اوسكار موخيكا أوبريجون، وزير النقل والبنية التحتية التحتية، وسالم العويس، سفير دولة الإمارات في كولومبيا، وأحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.