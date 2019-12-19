«أبوظبي للزراعة» تعرّف منتسبي الخدمة الوطنية بأسس الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بفندق نادي ضباط القوات المسلحة، محاضرة لمنتسبي الخدمة الوطنية البديلة حول الأمن الغذائي وأهميته، قدمتها معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي.

شهد المحاضرة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ومسؤولي المنشآت الغذائية والمصانع التي يتم فيها تدريب المنتسبين.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في كلمة وجهها للمنتسبين، إن الخدمة الوطنية العسكرية والبديلة هي تلبية لنداء الواجب واختبار حقيقي لإثبات قوة الانتماء وصدق الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، كما أنها استعداد غير مشروط للتضحية في سبيل عزة الوطن وشموخه ورفعته.

مؤكداً أن المنتسبين للخدمة الوطنية أثبتوا أنهم أبناء زايد باني عز الإمارات ومجدها، وأنهم على قدر الثقة التي منحتها لهم القيادة ومصدر فخر ومجد الوطن.

نداء

وأضاف أن تلبية نداء الوطن والانتساب للخدمة الوطنية هو واجب دستوري والتزام ديني وأخلاقي يمنح الشباب من المواطنين والمواطنات فرصة عظيمة لخدمة الوطن ومؤسساته وقطاعاته الحيوية، وأن الدور المناط بمنتسبي الخدمة الوطنية البديلة لا يقل أهمية عن الدور الذي يؤديه جنودنا في ساحات الشرف.

فالدفاع عن الوطن لا يقتصر فقط على حمل السلاح، بل إن حماية مؤسسات الوطن الحيوية وإدارتها بكفاءة وقت الأزمات والطوارئ يمثل صمام أمان للمكتسبات الحضارية التي حققتها الدولة، كما أنه ركيزة أساسية لمنظومة إدارة الأزمات والطوارئ بسواعد وطنية وروح شابة منضبطة، محبة لوطنها وأمتها.

قيم

وحث اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان المشاركين في المحاضرة من منتسبي الخدمة الوطنية البديلة على التمسك بقيم الانضباط والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والتحلي بروح الفريق والعمل الجماعي حتى يحققوا أعلى درجة من الاستفادة من البرنامج التدريبي النظري والعملي.

مشدداً على أن المسؤولية الملقاة على عاتق المنتسبين كبيرة وتستلزم الجدية واليقظة والإتقان عند الحاجة إليهم وقت الأزمات والطوارئ.

وعبر عن شكره وتقديره للدور الذي تنهض به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في استقطاب المنتسبين للخدمة الوطنية البديلة وتدريبهم وتأهيلهم لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان استدامة قطاع الغذاء عبر تشغيل وإدارة المنشآت الغذائية الحيوية وقت الأزمات والطوارئ.

مشدداً على أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة، وأن تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على الغذاء الصحي والآمن خلال الطوارئ والأزمات يمثل ركيزة من ركائز الأمن القومي.

من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مكانة الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من خلال تمكين جميع المواطنين والمقيمين من الحصول على غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية مناسبة وبأسعار مقبولة في جميع الأوقات.

محددات

وقالت في بداية المحاضرة إن هناك أربعة محددات تجعل من الأمن الغذائي قضية عالمية تهم كافة حكومات وشعوب العالم، منها النمو السكاني المضطرد عالمياً، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى شح المياه وهدر وفقد الغذاء وما يرتبط بهما من تحديات.واستعرضت معالي الوزيرة استراتيجية دولة الإمارات للأمن الغذائي التي تم اعتمادها من خلال مجلس الوزراء.

وحول آفاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الأمن الغذائي، أشارت معالي الوزيرة إلى أن التطور التكنولوجي في هذا المجال يستدعي التركيز على التقنيات المرتبطة باستزراع الأحياء المائية والاعتماد على «الروبوتات» المتقدمة في مجالات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أنظمة الزراعة المغلقة التي تواجه تحديات المناخ وفقر التربة وشح المياه.

وأكدت أن تجربة تدريب وتأهيل شباب المواطنين من منتسبي الخدمة الوطنية البديلة على إدارة وتشغيل المنشآت الغذائية وقت الأزمات هي مبادرة فريدة ونوعية تؤكد مدى ثقة قيادتنا الرشيدة في كفاءة شباب الوطن.

عرفان

وجّه سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لرؤية سموه الثاقبة في تضمين المنشآت الغذائية الحيوية لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة.

مؤكداً أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية وقت الأزمات يعد ركيزةً مهمة من ركائز استراتيجية الأمن الغذائي واستمرار الإمدادات الغذائية في حالات الأزمات والكوارث.