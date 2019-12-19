عروض خاصة لركاب النقل البحري بدبي للاستمتاع بالألعاب النارية في رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية (2020) الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والباص المائي والعبرة والتاكسي المائي.

وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات ومن الزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها.

ومضاعفة جهودها لتوفير تجربة استثنائية للجمهور من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، الباص المائي والعبرة والتاكسي المائي) لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية برأس السنة الميلادية المتمثّلة بالألعاب النارية المدهشة والمبهرة المنطلقة من برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس عبر الواجهة البحرية في دبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة خلال رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري».

وأوضح أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني wtbook@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات الباص المائي وفيري دبي والعبرة والتاكسي المائي.

وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي والتاكسي المائي من الساعة 9:30 مساء ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العبرة المكيفة من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد (125) ومجاناً للأطفال أقل من عامين.

وأضاف الهاشمي: إن رحلات فيري دبي ستنطلق من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة (خور دبي) ومحطة مربى الأحياء المائية (الشارقة) وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (300) درهم للدرجة الفضية و(450) درهماً للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال) ما بين 2 إلى 10 سنوات) ومجانا للأطفال أقل من عامين.