نائب قائد شرطة رأس الخيمة يقدم تجربته عبر «شاركني معرفتي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قدم العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة خلاصة مسيرته المهنية والعملية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً خلال ورشة عمل بعنوان «من تجاربي في العمل الشرطي» ضمن مبادرة «شاركني معرفتي» التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل سنوات.

واستعرض خلال الورشة بداياته العملية كضابط تحقيق برتبة ملازم في شرطة رأس الخيمة وانتقاله للعمل في عدة مناصب في وزارة الداخلية ومن ثم عودته للعمل في شرطة رأس الخيمة وتدرجه في العديد من المناصب في المجال الأمني والمروري وصولاً إلى منصبه الحالي في وظيفة نائب قائد عام شرطة الخيمة.

شهد الورشة العقيد إبراهيم المطر مدير إدارة مراكز الشرطة والعقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية.