أمطار غزيرة ومتوسطة وتوقعات باستمرارها اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي ورأس الخيمة ـ مصطفى خليفة وأحمد أبوالفتوح

شهدت الدولة أمس، سقوط أمطار مختلفة الشدة في أم القيوين ورأس الخيمة وأبوظبي، بمناطق الجولان ومعيريض وشعم وضدنا وخورفكان وإذن.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة زايد وبوحصا وغياثي والمرفأ بمنطقة الظفرة والرويس وخفيفية إلى متوسطة في الطويين بالفجيرة وغزيرة على طريق الذيد ـ مسافي وأدى سقوط الأمطار إلى جريان وادي الرحبة في رأس الخيمة وعدد من المناطق الأخرى.

واستمر نشاط الرياح القوية والنشطة والتي عملت على إثارة الغبار والأتربة على اليابسة وتدني وانعدام الرؤية أحياناً في المناطق المكشوفة مع اضطراب البحر بشدة.

ومنذ بداية الحالة الجوية وحتى مساء أمس نفذت طائرات المركز الوطني للأرصاد 15 طلعة جوية لتلقيح السحب والاستمطار، حيث تميزت الحالة الجوية بتوفر السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة.

منخفضات

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة في مثل هذا الوقت من العام بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في عام 2006.

كما تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

ويبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثالث والعشرين من ديسمبر، وتنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر. ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم وغداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

جريان الشعاب

وشهدت إمارة رأس الخيمة، هطول أمطار غزيرة، ساهمت في جريان الشعاب الجبلية، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير، فيما سجلت قمة جبل جيس درجة أقل درجة حرارة بمعدل 10.8 درجات بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد.وواصلت المناطق البرية والطبيعية استقطاب العائلات والرحلات الشبابية.

حيث سجلت تلك المناطق ارتفاع عدد مواقع التخييم والسهرات الليلية، وخاصة مناطق الاستراحات في جبل جيس للاستمتاع بالأجواء الشتوية وملامسة الغيوم التي غطت القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات.

من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والانتباه للطريق خلال هطول الأمطار، والتركيز على الطريق لتفادي تجمعات المياه على جانبي الطريق. وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى قمة جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة.