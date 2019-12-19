«الإمارات للفضاء» و«الوكالة الأوروبية» تعززان التعاون في المجالات التعليمية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت وكالة الإمارات للفضاء في مقرها الرئيسي في مدينة مصدر بأبوظبي، وفداً من فريق التعليم في وكالة الفضاء الأوروبية، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والتوعوية الخاصة بالقطاع الفضائي.

وجرى خلال الزيارة مناقشة المقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما في مجالات التعليم الفضائية.

والتي شملت مقترحات لتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تشجيع الفئات الشبابية وطلبة المدارس والجامعات على دراسة المواد العلمية والسعي للعمل ضمن القطاع الفضائي في المستقبل، وبرامج مشتركة لرفع درجة الوعي والمعرفة بقطاع الفضاء. كما استعرض فريق التعليم في وكالة الإمارات للفضاء خلال الزيارة أهم الإنجازات التي حققتها وكالة الإمارات للفضاء في البرنامج التعليمي الخاص بها.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تأتي الزيارة بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالقطاع الفضائي، وذلك لتبادل الخبرات والعمل على تفعيل مشاركة الشباب بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفضائي الوطني، ومع جهود تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية لبناء جيل المستقبل من رواد وعلماء الفضاء الإماراتيين».