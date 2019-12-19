هيئة تنمية المجتمع تعزز مفهوم التنمية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي رحلة جديدة لتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية في دبي، وتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021، وذلك في إطار تزويد الهيئة وإمارة دبي بشكل عام برؤية واضحة حول الممارسات الحالية التي يشهدها القطاع الاجتماعي.

وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع: «تأتي دراسة التأثير الاجتماعي كخطوة متقدّمة تضاف إلى رحلة تنمية القطاع الاجتماعي، ونأمل أن تسهم في وصولنا إلى مجتمع مثالي من حيث التكافل والتعاون المشترك بين فئاته وقطاعاته.

ونبذل في الهيئة جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز مسيرة الدولة الريادية نحو التميّز من خلال تحسين الأوضاع ضمن القطاع الاجتماعي في الإمارة وتفعيل الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص».