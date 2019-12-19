«المؤازرة الإماراتية» توفّر 1200 وحدة دم لمرضى السرطان

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

وفرت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان 1200 وحدة دم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثالث الذي نظمته الجمعية مساء أول من أمس على مسرح بلدية العين.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، أن أنشطة الجمعية في عام 2019 لم تقتصر على إمارة أبوظبي فقط، وإنما تمتد أياديها لشتى إمارات الدولة، إضافة إلى القيام بالعديد من الزيارات للمستشفيات الحكومية والخاصة للاطلاع على أحوال المرضى، ودعم بعض الحالات.

حضر الملتقى خلفان راشد النايلي الشامسي، والدكتورة موزة العامري عضوا المجلس الوطني الاتحادي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة، والإعلاميين.