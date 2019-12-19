حملة «دمي لوطني» تجمع 12287 وحدة خلال نوفمبر

المصدر: دبي ــ البيان

اختتمت هيئة الصحة بدبي، أمس، حملتها السنوية «دمي لوطني» التي أطلقتها خلال شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تحت شعار:

«كن البطل لهذا الوطن» وشهدت الحملة إقبالاً متزايداً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية حيث تمكنت من جمع (12287) وحدة دم من مختلف الفصائل التي يحتاجها مركز دبي للتبرع بالدم، بينها (6391) من خلال هيئة الصحة بدبي، و(4760) من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، و(1136) وحدة دم من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشادت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الصحة بدبي والجهات الصحية في الدولة في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق منها بمثل هذه الحملات الإنسانية.