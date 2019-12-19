«نداء» تحتضن فعالية للخط العربي

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، فعالية للخط العربي أقيمت في مقر المؤسسة بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية. واستضافت المؤسسة الخطاط مصطفى عبد القادر حيث قام بتعريف الموظفين بالخط العربي ونشأته وأنواعه بالإضافة إلى أساليبه وتقنياته المختلفة.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «نحتفي في «نداء» باليوم العالمي للغة العربية تكريماً لأصالتها وغناها ودورها المتميز في الجمع بين الثقافات المختلفة، وتجديداً لالتزامنا بتعدد اللغات الذي يعد مكوناً رئيسياً من التنوع الثقافي. فنحن نرغب بأن نكون من رعاة نشر الوعي والتقدير العميق لهذه اللغة التي تعتبر ركيزة أساسية في إرثنا الوطني».