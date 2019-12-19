بلدية الشارقة تنظم جلسة حوارية دعماً لـ«لغة الضاد»

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيس صباح أمس بحضور سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدي المدير العام وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من قيادات البلدية، باليوم العالمي للغة العربية تأكيداً على أهمية لغة الضاد والحفاظ عليها في ظل وجود لغات أخرى.

حيث شهد الاحتفال جلسة حوارية استضافت خلالها البلدية عائشة سيف الخاجة أمين عام مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، تناولت فيها العديد من المحاور ذات الصلة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها اللغة العربية في إمارة الشارقة.

وشهد الاحتفال تكريم المشاركين في مسابقة الكتابة الإبداعية التي نظمها مكتب المدير العام لإشراك الموظفين في إبراز مواهبهم بالكتابة وإيماناً بأهمية تشجيع الموظفين على ممارسة مختلف أنواع الكتابة التي تدخل ضمن نطاق عملهم حيث تشكل هذه المسابقة عاملاً رئيساً في تحفيز الموظفين على المطالعة.

وأكد ثابت سالم الطريفي أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً باللغة العربية اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.