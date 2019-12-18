عروض مميّزة للاستمتاع بالألعاب النارية من على وسائل النقل البحري برأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية (2020) أي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والباص المائي والعبرة والتاكسي المائي، وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات ومن الزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: "تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها لتوفير تجربة استثنائية للجمهور من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، الباص المائي والعبرة والتاكسي المائي) لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية برأس السنة الميلادية المتمثّلة بالألعاب النارية المدهشة والمبهرة المنطلقة من برج خليفة وبرج العرب وأتلاتنس عبر الواجهة البحرية في دبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة خلال رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري من السكان والزائرين والسائحين."

وأوضح أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الالكترونيwtbook@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات الباص المائي وفيري دبي والعبرة والتاكسي المائي. وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي والتاكسي المائي من الساعة 9:30 مساء ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العبرة المكيفة من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد (125) ومجانا للأطفال أقل من عامين.

وأضاف الهاشمي: إن رحلات فيري دبي ستنطلق من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة (خور دبي) ومحطة مربى الاحياء المائية (الشارقة) وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (300) درهم للدرجة الفضية و(450) درهما للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال) ما بين 2 الى 10 سنوات) ومجانا للأطفال أقل من عامين، فيما تنطلق رحلات العبرة من محطة دبي فيستفال سيتي ومحطة الجداف ومحطة الغبيبة للنقل البحري وتبلغ قيمة تذكرة العبرة (125) درهما للشخص الواحد ومجانا للأطفال أقل من عامين. اما التاكسي المائي سينطلق من محطة مارينا مول (مرسى دبي) وتبلغ قيمة التذكرة (450) درهما للشخص الواحد ومجانا للأطفال أقل من عامين و(4500) درهم للقارب الكامل.

وأشار إلى أن الهيئة تنتهز هذه الفرصة لتشارك أفراد المجتمع المحتفلين برأس السنة الميلادية فرحتهم بهذه المناسبة، وأنه يمكن رؤية دبي من خلال وسائل النقل البحري المذكورة في عُرس احتفالي، خاصة برج خليفة الذي يفرض مكانته الخاصة كأعلى برج في العالم، ما يعكس خدمات الهيئة المميزة في النقل البحري لهذا اليوم، واهتمامها بإسعاد متعامليها رفع مستوى رضاهم ومنهم مستخدمي وسائل النقل البحري."

وأكد مدير إدارة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات إن فيري دبي والباص المائي والعبرة والتاكسي المائي تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظرا لاستمتاعهم عند التنقّل عبر هذه الوسائل بجمال وروعة سواحل دبي التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وأن إطلاق هذه الخدمة النوعية سوف يضيف زخما جديدا لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.