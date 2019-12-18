اقتصادية رأس الخيمة: 450 كتاب بمبادرة معرض كتاب بدرهم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظمت اقتصادية رأس الخيمة معرض كتاب بدرهم ضمن مبادرات "رأس الخيمة تقرأ"، ورحلة التميّز والمعرفة التي يشرف عليها مكتب التطوير المؤسسي في الدائرة، حيث لاقى المعرض تفاعلاً من المتعاملين وأفراد المجتمع الذين توافدوا لشراء الكتب بأسعار رمزية (ما بين درهم واحد إلى 15 درهم فقط) لمدة 3 أيام متتالية ضمن فعاليات مهرجان الكورنيش 2019.

وأوضحت موزة حسن الشميلي مديرة مكتب التطوير المؤسسي، أن مبادرة "معرض كتاب بدرهم" التي تم إطلاقها في عام 2016 تعتبر وليدة لمبادرة (رأس الخيمة تقرأ)، وهي من أنجح المبادرات التي تنظمها الدائرة مرتين من كل عام، وذلك للإقبال الجماهيري عليها وتزايد الطلب بإعادتها كل مرة، ولذلك تحرص الدائرة على تكرار المبادرة مرتين في كل سنة، وللعام الرابع على التوالي، وفي مواقع حيوية مختلفة من الإمارة، وشهدت النسخة الأخيرة من معرض (كتاب بدرهم) زيارة من مختلف أطياف المجتمع من التربويين وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، وموظفي القطاع الحكومي والمحلي وإعلاميين، وغيرهم.

وأضافت: ضم المعرض 450 كتاباً متنوعاً، وتناول العديد من المجالات، وذلك لتلبية احتياجات القراء من مختلف الفئات العمرية، كباراً وصغاراً، حيث شملت القصص والكتب العلمية والثقافية والأسرية وقصص الأطفال، وغيرها، مشيرة إلى أن مديرة مكتب التطوير المؤسسي استقبل مقترحات عديدة من زوار المعرض بلغت 50 مقترحاً، مثل طلب تكرار هذه المعارض، والتركيز على كتب الأطفال والروايات، وتغيير موقع المعرض بحيث يكون متنقلاً وسهل الوصول إليه.

وأشارت إلى أن المعرض اختتم فعالياته بإجراء عملية سحب لثلاثة من زائري المعرض، حيث أهدتهم الدائرة كتب وروايات جديدة مقدمة برعاية من حساب UAEBOOK