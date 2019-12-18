الرئيس الإيطالي: نتمنى النجاح للإمارات في استضافة إكسبو 2020

المصدر: روما - وام

أعرب الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا عن تطلعه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال معرض إكسبو 2020 دبي، متمنياً للإمارات النجاح في استضافة هذا الحدث الكبير.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سيرجو ماتاريلا عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى روما، على هامش حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه في القصر الجمهوري بالعاصمة الإيطالية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

تحيات

ونقل السفير الشامسي تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الإيطالي بهذه المناسبة، وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل الرئيس الإيطالي السفير الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. حضر حفل الاستقبال أعضاء القصر الرئاسي وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى روما.