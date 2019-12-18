تقليد رئيس «هيئة ركن» الجيش الأمريكي وسام الإمارات العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، الفريق أول جيمس سي ماكونفيل رئيس «هيئة ركن» الجيش الأمريكي، بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.ورحب البواردي بالفريق أول جيمس سي ماكونفيل، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها، خاصة في ما يتعلق بدعم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وشهد البواردي خلال اللقاء توقيع الرؤية الاستراتيجية الثنائية بين القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة الجيش الأمريكي والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي الدفاعي والعسكري وتطوير العمل المشترك وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين الصديقين. وقع الرؤية من جانب دولة الإمارات سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، ومن الجانب الأمريكي الفريق أول جيمس سي ماكونفيل رئيس هيئة ركن الجيش الأمريكي.

وقام محمد بن أحمد البواردي، في ختام اللقاء، بتقليد الفريق أول جيمس سي ماكونفيل، وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى، تقديراً لخدماته في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية.