«حمدان الطبية» تشارك بمؤتمر صحي في الكويت

المصدر: دبي - البيان

شاركت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في المؤتمر العالمي (إصدار الوثيقة الاسلامية لأخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية) والمقام تحت رعاية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهره، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بالكويت.

ضم الوفد المشارك من الجائزة كلاً من ميرزا الصايغ والدكتور أحمد الهاشمي وعبد الله بن سوقات أعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وأشاد باسل الصباح وزير الصحة، بالدور الكبير الذي تلعبه الجائزة للارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الجائزة، على دعم سموه اللامحدود لفعاليات المنظمة الإسلامية للعلوم الصحية.

وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد الهاشمي في حفل الافتتاح نقل تحيات وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي جائزة حمدان الطبية للمنظمة على احتضانها هذا الاجتماع السنوي، مشيداً بالدور الذي تقوم به لما فيه خير الأمة الإسلامية. وقدم الشكر والعرفان إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على رعايته لهذا المؤتمر، كما شكر الدكتور الشيخ باسل الصباح وزير الصحة على تفضله بافتتاح فعاليات المؤتمر.