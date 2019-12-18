«إسعاف دبي» تكرم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أمس في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي شركاءها الاستراتيجيين والرئيسيين ومن ضمنهم جريدة «البيان» في الحفل السنوي الذي تنظمه سنوياً لتوجيه الشكر لكل من قدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة أو لوجستية للمؤسسة، وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق بينها من ناحية وجميع الشركاء من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من ناحية أخرى.

وأثنى المدير التنفيذي خليفة بن دراي في كلمته على دورهم البارز في دعم المؤسسة وتوفير احتياجاتها طوال العام 2019 لأنهم قدموا جهداً معتبراً لتنفيذ برامج المؤسسة وخططها الاستراتيجية وتحقيق رسالتها ومهامها الإنسانية والأهداف المشتركة التي تجمع الأطراف كلها.

وأضاف: نعبر عن اعتزازنا العميق بما يمثله الشركاء من قوة دفع إيجابية في مسيرة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الناجحة، وباسمي وباسم جميع العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نتقدم بالشكر الجزيل لكل شركائنا على ما قدموه لنا من خدمات جليلة ساهمت في إيصال خدماتنا إلى كل متعاملينا على الوجه الأكمل، فلهم مني كل التحية والامتنان، ولم يكن من الممكن تحقيق الأهداف السامية للإسعاف من دون الرجال المخلصين، وفرق العمل المتميزة، والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين وما يقدمونه من دعم وتأييد لمشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا وبشكل ملحوظ ومستمر في القطاعات الرئيسية لعملنا وعلى كافة المستويات، بما يدعم جهودنا الحثيثة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في الريادة والتميز والابتكار لتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إقليمياً وعالمياً.