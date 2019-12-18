افتتاح بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء في نسختها الثالثة، المقامة على كورنيش القواسم في رأس الخيمة، بمشاركة 14 فريقاً، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبد الله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وممثلين من إدارات الدفاع المدني بالدولة.

وأكد العميد الزعابي، في كلمته الافتتاحية، أن بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم من خلال رفع قدرة وكفاءة رجال الإطفاء، وبالتالي الحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم العامة والخاصة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني لتنظيم مثل هذه البطولات التي تشحذ الهمم وتعزز روح التنافس بين منتسبي الدفاع المدني.

وتخلل الحفل فقرة شعرية للشاعر إبراهيم الشحي، ثم قدمت فرقة موسيقى الشرطة عرضاً موسيقياً نال استحسان الحضور، عقب ذلك قدمت إدارتا المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة الدفاع المدني استعراضاً مشتركاً.

وحث اللواء الدكتور جاسم المرزوقي المتسابقين على بذل الجهد والتفاني لإنجاح بالبطولة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات، وتم خلال الفعاليات تكريم شركاء الدفاع المدني الاستراتيجيين، لتبدأ بعدها البطولة بين الجهات المشاركة.