زكي نسيبة يبحث التعاون مع السفير الإيطالي

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أول من أمس، نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى الدولة بحضور البروفيسورة إيدا زيليو قراندي مدير عام المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الثقافية والفنية.

وأثنى معاليه على جهود سفارة الدولة في روما والقنصلية في ميلانو في تعزيز تبادل الثقافات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مشاركة الدولة في بينالي البندقية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لتعزيز مبدأ التعاون الثقافي والتعايش، وأضاف إن دور المكتب الثقافي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي هو التنسيق بين الجهات المعنية في هذا المجال.