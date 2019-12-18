بلدية أبوظبي تنجز المرحلة الأولى لتأهيل ممشى المشرف

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل ممشى المشرف على شارع الخليج العربي بطول 1.3 كيلومتر، وذلك تجسيداً لرؤية دائرة البلديات والنقل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأكدت البلدية: «إن المبادرة جاءت بهدف إبراز الشكل الجمالي للمدينة، وتوفير بيئة صحية ومتنفس طبيعي للسكان بمعايير عالمية، مع توفير شروط الأمن والسلامة، وترسيخ وتطبيق رؤية بلدية أبوظبي وزيادة الرقعة الخضراء المستدامة، الأمر الذي ينعكس على المظهر العام للمدينة، كما تهدف إلى تشجيع وحث أفراد المجتمع على الاهتمام بالممارسات الرياضية الصحية».

وأشارت البلدية إلى أن أعمال المشروع شملت إعادة تأهيل الأرضيات، بالإضافة إلى أعمال التجميل الطبيعي والزراعة التجميلية وصيانة مناطق مخصصة للجلوس والراحة بالممشى، لافتة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الثانية من أعمال إعادة تأهيل الممشى بطول إجمالي 2300 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 2900 مليون درهم.