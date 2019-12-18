مختبر مدينة خليفة الطبية مرجع للحصبة والحصبة الألمانية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

اعتمدت دائرة الصحة ـ أبوظبي مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية كمختبر مرجعي للحصبة والحصبة الألمانية، ونقل الفحوصات المخبرية الخاصة بالحصبة من مختبر مركز الفحص والصحة الوقائية في أبو ظبي إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، وذلك ضمن إطار تطوير الأنشطة الخاصة بالبرنامج الوطني للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية.

تعميم

وأصدر مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبو ظبي للصحة العامة، تعميماً إلى جميع مرافق الرعاية الصحية العاملة في أبو ظبي في هذا الشأن، طالب فيه بضرورة الالتزام بمجموعة من المتطلبات في حال الاشتباه بالحصبة أو الحصبة الألمانية منها الإبلاغ عن الحالة خلال 24 ساعة كاشتباه بالحصبة أو الحصبة الألمانية إلى مركز أبو ظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة من خلال التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية، وجمع العينات المناسبة من جميع الحالات وإرسالها إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية مع ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بجمع ونقل العينات مع مراعاة الوقت الأمثل لجمع العينات، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الهواء أثناء التعامل مع أي مريض مشتبه بالإصابة بالحصبة أو الحصبة الألمانية.

وذكر التعميم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنّت تطبيق برنامج وطني للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية والذي يتماشى مع أحد أهم أهداف خطة العمل للقاحات بمنظمة الصحة العالمية وهو القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020، حيث يتضمن البرنامج الوطني برنامج التحصين الموسّع بالإضافة إلى التقصي والتبليغ عن كل الحالات المصابة بحمى مصحوبة بطفح جلدي (غير مائي) وإجراء الفحص المختبري للحصبة والحصبة الألمانية.

ريادة

وتعد منظمة الصحة العالمية، الوكالة الفنية الرائدة المسؤولة عن تنسيق ومتابعة أنشطة التمنيع التي تدعم جميع الدول لتحقيق هذا الهدف وفي إطار خطة العمل العالمية للقاحات، حيث يتم استهداف القضاء على الحصبة العادية والحصبة الألمانية في الأقاليم الخمسة لمنظمة الصحة العالمية بحلول عام 2020.

تركيبات

تتوفر لقاحات الحصبة الألمانية إما في تركيب أحادي التكافؤ أو في مجموعات مع فيروسات اللقاحات الأخرى، واللقاحات المحتوية على الحصبة الألمانية (RCVs). وتتمثل اللقاحات التي تحتوي على الحصبة الألمانية المستخدمة بشكل شائع في تركيبات مع لقاحات للوقاية من الحصبة الألمانية (MR) والحصبة والنكاف (MMR) أو الحصبة والنكاف والحماق (MMRV).

وقد قلل تطعيم الحصبة الألمانية واسع النطاق خلال العقد الماضي بشكل كبير من الحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية أو قضى عليها بشكل عملي في العديد من الدول المتقدمة وفي بعض الدول النامية. وفي الواقع، قضى نصف الكرة الغربي والعديد من الدول الأوروبية على الحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.