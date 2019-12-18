«صحة دبي» تدشن مشروع «طبيب لكل مواطن»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجّه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

ويعد مشروع «طبيب لكل مواطن» أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين (الحكومي والخاص).

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي نظمته الهيئة بهذه المناسبة أمس بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، حيث أطلق معالي القطامي والبسطي المشروع رسمياً، إيذاناً ببدء الخدمة الطبية.

في ضوء ذلك أعلنت الهيئة عن بدء تشغيل «مركز خدمات طبيب لكل مواطن»، الذي سيتولى إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع «طبيب لكل مواطن»، ومن بينها عملية التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة. كما أعلنت عن مجمل خدماتها الطبية التي يوفرها المشروع من خلال «مركز خدمات طبيب لكل مواطن»، والتي تنضوي على الاستشارات الطبية وما يتصل بها من (التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى).

ومع بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيكون بمقدور المواطنين التواصل مع «مركز خدمات طبيب لكل مواطن»، والاستفادة من خدماته مباشرة، وذلك عن طريق الرقم المجاني (800342)، والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع، والذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة، من أي مكان، وبالتواصل المرئي والمسموع المباشر بين المتعامل والطبيب.

وقال معالي القطامي: إن «طبيب لكل مواطن» بات هدفاً استراتيجياً للهيئة، من فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتنفيذه، وإن الهيئة حشدت من أجل هذا الهدف جميع الجهود والطاقات، وسخرت كل إمكاناتها لتكون أكثر قدرة على توفير منظومة فائقة ومتكاملة للرعاية الصحية، التي تديرها مجموعة من العقول الطبية المتخصصة.

توظيف

وأوضح أن الهيئة عملت على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية في المجالات (الوقائية والتشخيصية والعلاجية)، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية وفق أعلى درجات الدقة والخصوصية، الأمر الذي يخدم الهدف بشكل مباشر. ولفت معاليه كذلك إلى أن هيئة الصحة بدبي أبرمت، مؤخراً، مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص، الذي أبدى رغبة في انضمام أطباء من جانبه إلى الكادر الطبي للهيئة القائم على تنفيذ المشروع.

رصد

من جانبه أوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، أن اتفاقيات «صحة دبي» مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص تشتمل على انضمام أطباء من المستشفيات الخاصة إلى الكادر الطبي للهيئة في «مركز خدمة طبيب لكل مواطن».

فرق مهم

أكد معالي حميد القطامي أن «طبيب لكل مواطن» الذي حظي بكل هذه الرعاية قد أحدث فرقاً مهماً، وتحولاً كبيراً في مفهوم العناية الصحية المتكاملة، التي حرصت هيئة الصحة بدبي على تحقيقها من أجل خدمة المواطنين وخدمة الناس بوجه عام، وإحاطة الجميع بكل أسباب الحياة الصحية المتجددة.