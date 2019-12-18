شرطة أبوظبي تؤكد دور الخدمة الوطنية في ترسيخ قيم الولاء

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «الخدمة الوطنية... شرف وأمانة»، بمجلس الوثبة بإمارة بأبوظبي. وأكد العقيد عبد الله سالم التميمي، من إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، أهمية دور الخدمة الوطنية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، والذود عن مكتسبات الوطن التنموية والحضارية.

وأوضح أن الخدمة الوطنية تُعدّ إحدى صور رد الجميل للوطن، وواجباً على كل مواطن للمحافظة على أمنه واستقراره، لافتاً إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز قيم المواطنة واهتمامه بالشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

وذكر أن للخدمة الوطنية قوانينَ اتحادية وشروطاً وضوابط للالتحاق، وأنها شرف وتشريف عظيم وواجب وطني، وتسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واعٍ يمتلك فكراً وطنياً، مستعد لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن.

وأشار إلى أن الخدمة الوطنية تجربة فريدة ومتميزة، يتعلم منها الشباب الكثير عن حياة العسكرية، وما تمتاز به من صبر وقوة تحمل وضبط وغرس لقيم الولاء وحب الوطن، وترسيخ معنى الوطنية، والاستفادة من حصيلة علمية.