معايير جديدة للمنشآت الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية معايير جديدة للمنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، المختصة في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال وكذلك جراحة القلب للبالغين، والتي تسعى لأن تُصنف كمراكز للتميز في هذه التخصصات.

ويتم تأهيل المنشآت الصحية المختصة في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال كمراكز للتميز، في حال توافقها مع الشروط والمعايير الجديدة الصادرة من الدائرة، بما في ذلك توفر مرافق مخصصة للمرضى، ومختبرات معتمدة دولياً وصيدلة على مدار اليوم وطوال الأسبوع، بالإضافة إلى وجود أطباء واختصاصيي رعاية صحية حاصلين على رخصة سارية المفعول من دائرة الصحة لتقديم خدمات علاجية ودوائية وجراحية بمستويات جودة عالمية.

أما بالنسبة للمنشآت الصحية المختصة في جراحة القلب للبالغين، فيتوجب عليها توفير وحدات العناية المركزة وغرف مخصصة لعمليات جراحة القلب، بالإضافة إلى تأمين رعاية صحية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من قسم الأعصاب والتصوير التشخيصي وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وأي تخصص مطلوب آخر، كما يجب أن يتمتع الأطباء المختصون في جراحة القلب بمهارة عالية.