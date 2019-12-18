انطلاق المخيم الشتوي الأول لأصحاب الهمم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء، المخيم الشتوي الأول من نوعه في المنطقة الشرقية لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم تحت شعار (نستمتع بالشتا) خلال الفترة من 15 ويستمر لغاية 29 ديسمبر 2019.

وقالت الدكتورة أسماء محمد الدرمكي مدير فرع المدينةِ بالإنابة، إن الهدف من المخيم استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة الفصل الدراسي الأول ودمجهم مع أقرانهم من غير المعاقين، بالإضافة إلى دعم استقلاليتهم والترويح عنهم وعن أُسَرِهِم عبر مجموعة غنية ومتنوعة من الفعاليات والرحلات.

وأوضحت الدرمكي أن أكثر من 25 طفلاً من أصحاب الهمم يشاركون في المخيم الذي يضمُّ العديد من الأنشطة الرياضية والورش الفنية كما سيشهد زيارة المشاركين فيه إلى نادي سيدات الشارقة في كلباء لتمضية نهار ترفيهي.

وأكدت الدكتورة الدرمكي أن عدد الأشخاص أصحاب الهمم المسجلين في فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء وصل هذا العام إلى 82 طالباً من مختلف الإعاقات كالشلل الدماغي ومتلازمة داون واضطراب طيف التوحد إلخ.