سعود المعلا يطلع على استعدادات اللجنة المنظمة لـ«حصن الاتحاد 7»

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وفداً من القوات المسلحة يمثل اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 7».

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال اللقاء، على برنامج واستعدادات اللجنة المنظمة لـ«حصن الاتحاد 7» الذي تستضيفه إمارة أم القيوين وتنظمه القوات المسلحة.

واستمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للعرض العسكري إلى شرح وافٍ عن برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين باستضافة هذا العرض الكبير الذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكد سموه أهمية دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 7»، وإنجاح فعالياته تثمينا للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة والمنطقة ونصرة القضايا العربية.

ووجّه صاحب السمو حاكم أم القيوين كل الجهات الحكومية في الإمارة بوضع جميع الإمكانات المتاحة، بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته السابعة وإنجاح فعالياته.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومديرو الدوائر والجهات المحلية والحكومية بالإمارة.