محمد بن زايد يستقبل رئيس أركان الجيش الأمريكي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق أول جيمس ماكونفيل، رئيس أركان الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأمريكي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.