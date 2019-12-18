مجلس اللوردات البريطاني يكرم «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

كرم مجلس اللوردات البريطاني في برلمان المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، هيئة كهرباء ومياه دبي، لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، وكأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير. وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللورد ديفيد تشارلز إيفانز، عضو مجلس لوردات المملكة المتحدة ورئيس مجلس إدارة معهد الأعمال المشتركة البريطاني، وروضة محمد العتيبة، نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين وممثلي كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى مسؤولي معهد الأعمال المشتركة البريطاني، والمعهد البريطاني للمعايير.

ورحب اللورد إيفانز بسعيد الطاير ومسؤولي الهيئة واصطحبهم في جولة في مجلس اللوردات، وأعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة له لتقديم شهادة الأيزو 44001 الصادرة من المعهد البريطاني للمعايير إلى هيئة كهرباء ومياه دبي في مجلس اللوردات، وهنأ الهيئة على هذا الإنجاز الكبير.

وبدوره قال سعيد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ واستدامة العلاقات البناءة مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي، في إطار بيئة محفزة تشجع التعاون والعمل المشترك، وتستند إلى رؤية استراتيجية وخطط بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف، انطلاقاً من إيماننا بأن تضافر الجهود إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق النجاح والتميز، ويأتي تكريم الهيئة في مجلس اللوردات البريطاني، ليؤكد التزامنا بأفضل الممارسات العالمية في إدارة علاقات الشركاء وحرصنا على استدامة العلاقات الاستراتيجية البناءة مع جميع المعنيين، حيث تحظى المشروعات التي تطرحها الهيئة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، باهتمام كبير من الشركات العالمية الكبرى».

رؤية

ومن جهته، قال فرانك لي، مدير العمليات في المعهد البريطاني للمعايير: «مثل هذه الإنجازات لا تتحقق دون وجود رؤية واضحة لدى القيادة ممثلة بسعيد محمد الطاير وفريق الإدارة التنفيذية. ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة وفق هذا المعيار العالمي كأول مؤسسة في المنطقة وواحدة من أوائل المؤسسات على مستوى العالم، التزامها بالابتكار وحرصها على توفير قيمة مضافة لجميع المعنيين».

وإلى ذلك قال ثيونس كوتزيه، مدير عام المعهد البريطاني للمعايير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «فخورون في المعهد البريطاني للمعايير بأن نمنح هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الأيزو 44001 وأن تكون جزءاً من هذه المناسبة المهمة. وتحقيق الهيئة لهذا الإنجاز دليل على حرصها على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في هذا القطاع الذي يشهد تطورات متلاحقة، وستسهم هذه الشهادة في دعم هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان التعاون الفعال، والأهم من ذلك، أنها ستساعد في بناء المرونة المؤسسية ومواصلة الريادة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي».