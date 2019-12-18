«طرق الشارقة» تُسيّر أول حافلة كهربائية للنقل بين المدن

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تسيير أول حافلة كهربائية في الإمارة وإخضاعها لعملية التجريب الأولية، بعد توقيع اتفاقية مع شركة ريلاينس للسيارات، الوكيل المعتمد لحافلات شانغان الصينية.

وذكر: «أن التطورات المتلاحقة والتغييرات التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة تدعونا إلى مواكبة هذه المتغيرات لمواكبة النمو السكاني المصاحب لهذه الثورة، وما ينتج عنه من كثافات مرورية تلزمنا بإيجاد حلول بديلة وبيئية عند تطوير البنية التحتية للنقل»، موضحاً أن تشغيل الحافلة يعد إحدى أهم مبادرات الهيئة نحو المستقبل، حيث إنها تُعدّ نقطة الانطلاق نحو التحول الكهربائي في منظومة تشغيل أسطول الهيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، تدعيماً لمبادرات القيادة الرشيدة الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة.

ومن جانبه، أوضح عبد العزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات: «أن الحافلة الكهربائية تُعدّ نقلة نوعية في وسائل النقل بالإمارة، وستخضع للتجريب لمدة 6 أشهر قبل إضافة حافلات مماثلة لأسطول الهيئة، وذلك كخطوة طموحة لتعزيز فكرة النقل المستدام، كأحد المحاور الأساسية للتوصل إلى أنظمة نقل صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة».

وأشار إلى أن الحافلة تتسع لـ27 فرداً جلوساً، ومساحة آمنة للوقوف تكفي 30 فرداً، وتم تحديد مسار الحافلة من محطة الجبيل حتى محطة المصلى في إمارة عجمان.