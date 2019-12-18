ورش عمل توعوية في أبوظبي للتعريف بالتقييم والترخيص البيئي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً ورش عمل توعوية حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمطورين، والاستشاريين تم خلالها تعريفهم بعمليات التقييم والترخيص البيئي، ونظام الهيئة الخاص بعرض وتوفير البيانات البيئية. وسعت الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تعزيز الامتثال البيئي، وتسهيل عمليات إصدار التصاريح البيئية، وتزويد واضعي السياسات وصناع القرار بالمعلومات البيئية، التي تضمن كفاءة وفعالية السياسات واللوائح الحالية والجديدة. وكذلك سعت الهيئة إلى تقديم الدعم للمخططين في تنظيم المناطق الصناعية، وتنظيم المشاريع التطويرية المتوقعة لتلبية متطلبات النمو السكاني في المستقبل، وتحقيق رفاهية الإنسان والاستدامة البيئية.