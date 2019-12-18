بلدية العين تنفذ 20 ألف ساعة تطوع خلال 2020

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت بلدية العين الملتقى التطوعي تحت شعار «نتطوع للتسامح»، بحضور المهندس علي خليفة القمزي، المدير العام لبلدية العين بالإنابة، ومحمد مصبح الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية رئيس الفريق التطوعي، ومشاركة رواد العمل التطوعي، حيث جرى التعهد بإنجاز 20 ألف ساعة تطوع في العام 2020.

واستعرض الملتقى قصص التطوع والتجارب التي قدمها رواد التطوع بهدف دعم السلوك الإنساني بما يخدم المجتمع، ويقدم صورة مشرفة تعبر عن ثقافة وموروث دولة الإمارات وأبناء زايد في مجال التطوع، وتسجيل ساعات تطوعية عبر منصة أعدت خصيصاً لتضاف لقاعدة بيانات متطوعي بلدية العين، والتي تجاوزت أكثر من 4900 متطوع، ووقّع مدير عام البلدية على شيك التطوع، والذي من خلاله تعهدت بلدية مدينة العين بإنجاز 20.000 ساعة تطوعية في عام 2020.

وأكد محمد مصبح الكتبي رئيس الفريق التطوعي: «أن الملتقى يتيح الفرصة لتجديد العزم وتأكيد المسير على خطى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرفع الرصيد التطوعي، ونسعى لتوفير الممكنات اللازمة لتحفيز روح العمل التطوعي وروح البذل لنصل لميادين الصدارة.

وأطلق المدير العام للبلدية مبادرة خارطة كنز التطوع تطبق في عام 2020، تبدأ باستلام خارطة كنز التطوع من بلدية العين، ليبدأ المشارك بالمساهمة بأعمال تطوعية بالتعاون مع الشركاء، وينتقل من مرحلة لأخرى ليصل أخيراً للبلدية التي بدأ منها.