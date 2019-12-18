«إقامة دبي» تستعد لإطلاق «التسجيل التلقائي» لتجنيب الزوار طوابير «فحص بصمة العين»

المصدر: دبي - وام

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي بصدد إطلاق نظام جديد لـ «التسجيل التلقائي» معني بإجراء فحص بصمة العين على جميع المسافرين بواسطة كاميرات ذكية ومتقدمة، الأمر الذي سيمكن الزوار القادمين عبر مطار دبي الدولي من تجنب الوقوف في طوابير الانتظار لإجراء فحص بصمة العين، ضماناً لتوفير الوقت والتدفق السلس للمسافرين.

تقليص

وأكد اللواء المري أن «نظام التسجيل التلقائي» يعمل على تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة، تحقق سعادة المسافرين، موضحاً أن النظام الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الخدمات في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية: «يتعيّن على الزائرين إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة لهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كاونترات مخصصة عند نقطة مراقبة الحدود، ولا يتوجب على المسافرين الحاصلين على تأشيرة إقامة في الإمارات الخضوع لهذه العملية، حيث إن بياناتهم الحيوية متوفرة في قاعدة البيانات الرسمية للدولة كجزء في عملية تقديم بطاقة الهوية».

قاعدة بيانات

وأوضح العميد طلال الشنقيطي أن نظام مراقبة الجوازات الحالي يعمل مع قاعدة بيانات مركزية مسجلة تقوم بمقارنة أنماط القزحية للمسافرين القادمين، ما يضمن التحقق من الهوية باستخدام فحص القزحية وكشف الأشخاص أصحاب الوثائق المزورة الذين تم حظرهم مسبقاً، الأمر الذي لا يمكِنهم من الدخول بهويات جديدة.

وأضاف أن نظام التسجيل التلقائي الجديد سوف يلغي دور الكاونترات، وستتم العملية أثناء مرورهم عبر كاونترات ختم الجوازات، ولن يضطر المسافر إلى الانتظار في الطابور للخضوع لفحص بصمة العين، بحيث إن النظام الجديد سيقوم بتسجيل البيانات البيومترية وتخزينها بشكل تلقائي، ولا يتعيّن على الزائر إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي الدولي.

تعزيز

من جانبها قالت نورة سالم المزروعي مديرة منافذ المستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إنه في الوقت الحالي يمكن للزائرين الحاصلين على تأشيرة عند الوصول تسجيل جوازات السفر البيومترية الخاصة بهم في مكتب مراقبة جوازات السفر واستخدام البوابات الذكية الذي يسهل التخليص السريع.