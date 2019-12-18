مجنّدو الخدمة الوطنية يتدرّبون مع شرطة دبي لتأمين إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، الدورات التدريبية التي تنظمها شرطة دبي، في مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، للدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية الذين يشاركون شرطة دبي استعداداتها لتأمين معرض إكسبو 2020.

وأكد اللواء بن ثاني أن القيادة العامة لشرطة دبي تُولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماماً بالغاً، كونهم يمثلون جيل المستقبل الذي تحرص على تأهيله وتمكينه وتعوّل عليه لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة الإنتاجية، والوصول بكل قطاعات الدولة نحو الريادة العالمية، مشيراً إلى أن تدريب هذه الدفعات وإلحاقهم للعمل في شرطة دبي وتدريبيهم، ليصبحوا شركاء مع شرطة دبي في تأمين فعالية إكسبو 2020، يعد واجباً وطنياً في المقام الأول، ومن شأنه أن يعود بالنفع على المواطن والمؤسسة والدولة مستقبلاً.

وأوضح اللواء طيار بن ثاني أن البرنامج التدريبي الذي سيلتحق فيه المجندون في مركز دبي لأمن الطيران المدني سيمد المجندين بالمعرفة والعلم فيما يختص بإجراءات التفتيش الأمني المعمول بها، وسيحصلون بعد إنهائهم البرنامج وساعات التدريب على شهادة معتمدة من المركز، وشهادة ترخيص لمزاولة العمل على أجهزة الأشعة السينية، ويتمكنون بموجب كل ذلك من العمل مفتشين أمنيين في مجال تأمين المطارات، وكذلك تأمين الحدث، هذا إلى جانب إلحاقهم خلال العام ذاته بمحاضرات وورش عمل وتمارين وتدريبات مختلفة.