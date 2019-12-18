شرطة دبي تحصل على الاعتماد العالمي في الابتكار بتصنيف «الريادة»

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي في مجال الابتكار بتصنيف «الريادة»، التصنيف الأعلى من بين أربعة تصنيفات يمنحها المعهد العالمي للابتكار (GINI) في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للدرجة التي تحصل عليها المؤسسة في نظام التقييم المعتمد من قبل المعهد، والذي يتضمن 8 معايير رئيسية و 400 معيار فرعي.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الاعتماد العالمي في مجال الابتكار بتنصيف «الريادة» من مراد محمد القاسم، الوكيل المعتمد للمعهد العالمي (GINI)، والمدير التنفيذي لشركة ساري للاستشارات الإدارية، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العقيد منصور يوسف القرقاوي، والمقدم دكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي، وعدد من رؤساء المجالس واللجان والضباط والموظفين.

وأشاد اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بحصولها على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كافة المسؤولين والعاملين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية وكافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الاعتماد في مجال الابتكار.

من جانبه أكد العميد أحمد رفيع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة مسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها دولة الإمارات لتعزيز ريادتها لتكون أفضل دولة في العالم، عبر دعم الابتكار في القطاع الشرطي.

عملية مستمرة

وأضاف العميد رفيع، أن عملية الابتكار في شرطة دبي كانت ولا زالت عملية مستمرة ولا تتوقف، من خلال دعم أنظمة الابتكار بأحدث الأنظمة والبرامج والممارسات في سبيل خلق بيئة مبتكرة تحفز المبتكرين، الأمر الذي انعكس إيجابا بتسجيل أكثر من 170 مصنفا فكريا في شرطة دبي خلال 3 السنوات الماضية.

من جهته هنأ مراد محمد القاسم، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن شرطة دبي من القيادات الشرطية الرائدة والمتميزة، والتي حققت إنجازات كبيرة على المستوى العالمي.

170 مصنفاً

قال العميد أحمد رفيع، إن عملية الابتكار في شرطة دبي كانت ولا زالت عملية مستمرة ولا تتوقف، من خلال دعم أنظمة الابتكار بأحدث الأنظمة والبرامج والممارسات في سبيل خلق بيئة مبتكرة تحفز المبتكرين، الأمر الذي انعكس إيجابا بتسجيل أكثر من 170 مصنفاً فكرياً في شرطة دبي خلال السنوات الثلاث الماضية.