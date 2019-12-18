«العدل» و«الإمارات للصم» تبحثان تسهيل معاملات أصحاب الهمم بمحاكم الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

التقى المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أمس، بمكتبه في الوزارة بأبوظبي، وفد جمعية الإمارات للصم، برئاسة مصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتم خلال اللقاء، الذي حضره عبيد سلطان الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، بحث سبل التعاون بين الوزارة والجمعية، لتسهيل إجراءات معاملات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في المحاكم ودور القضاء، وإنجاز معاملاتهم لدى أقسام الإدارات المعنية بوزارة العدل على أوجه السرعة، لتقريب المعلومة الصحيحة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والجهات مقدمة الخدمة، إلى جانب عقد دورات لغة الإشارة لمن يرغب من موظفي مركز خدمة إسعاد المتعاملين بالوزارة لتعزيز فهم احتياجاتهم.

كما تم الاتفاق على أن يكون هناك منسق لجمعية الصم في حال وجود حالات تستدعي متابعتها في معاملاتهم لدى وزارة العدل.

وأكد سلطان راشد المطروشي حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز دور أصحاب الهمم، وتوفير كل التسهيلات لمعاملاتهم أمام الجهات القضائية والعدلية، وهو النهج الذي أكدته قيادتنا الرشيدة، إيماناً منها بتعزيز مكانة أبنائنا من أصحاب الهمم، ومن القيم التي أكدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل.

حضر اللقاء من جانب جمعية الإمارات للصم حمد هزاع الدرمكي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلمى حمد التميمي، أمين السر، وأسعد فتحي النحال، السكرتير التنفيذي.