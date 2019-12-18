تنفيذ المرحلة الأولى لبرامج «البوابة الوطنية للتدريب» في يناير

المصدر: أبوظبي- وام، دبي ـ مرفت عبدالحميد

أعلن فريق عمل «البوابة الوطنية للتدريب» عن تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً خلال العام 2020 لتأهيل المواطنين المسجلين في «البوابة» لوظائف في قطاعات مستهدفة وذلك على 3 مراحل تبدأ الأولى منها في يناير المقبل والثانية في أبريل والثالثة في شهر سبتمبر من العام المقبل.وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا أبرمتا مذكرة تعاون تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتأهيل 18 ألف مواطن على مدار السنوات الـ 3 المقبلة وذلك من خلال «البوابة الوطنية للتدريب» وفي إطار تطبيق حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وثمن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشجيعه لكل ما من شأنه دعم إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل.

وقال:«إن التعاون بين كليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين يعكس أهمية العمل المشترك لتأهيل المواطنين والمواطنات من خلال برامج تدريبية تم إعدادها وتصميمها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف في القطاعات المستهدفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الملتحقون بهذه البرامج».

آلية

وأوضح الشامسي أنه سينطلق التنفيذ في الدفعة الأولى من المقبولين بـ 10 برامج تتضمن:«مسؤول شؤون الموظفين، وخدمات المتعاملين، وإداري نظم، ومسؤول ضرائب حكومية، ومشرف مبيعات، ومندوب مشتريات، ومترجم تحريري، وسكرتير، ووكيل سفريات وموظف مطالبات تأمين».

وتابع:«وتزداد البرامج لتصل لـ 15 بحلول أبريل المقبل وتتضمن:«موظف شؤون أفراد، ومسؤول علاقات عامة، ومخطط فعاليات، وصراف بنك، ومشرف مشتريات»، وفي الدفعة الثالثة تضاف 15 برنامجاً تدريبياً وتتضمن:«وسيط توظيف، موظف أجور، ومصمم معارض، ومستشار سعادة المتعاملين، وموظف استقبال، وضابط ائتمان، وموظف حسابات، ومسؤول مصرفي ، وخبير تثمين عقاري، ومندوب المبيعات التجارية، وموظف إدخال بيانات، وفني دعم مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات، ومعاون قانوني، وموظف تسجيل للمطارات، ووكيل التخليص الجمركي».

وأضاف الدكتور الشامسي:«أن التوصيف الوظيفي والمهارات التدريبية المطلوبة لكل برنامج متوفران على البوابة الوطنية للتدريب aetraining.ae، مؤكداً أن هذه البرامج تم إعدادها وفق دراسة واقعية ومعرفة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الملتحقين بهذه البرامج ليكونوا على مستوى الأداء والكفاءة المطلوبة».

وبحسب الشامسي:«توفر البوابة الوطنية للتدريب في المراحل الـ 3 برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة وخدمات المطارات والخدمات المساندة فضلاً عن البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية وفي مجال النفط والغاز».وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا:«أنه سيتم خلال العامين 2021 و2022 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أخرى بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووفقاً للاحتياجات الوظيفية في القطاعات المستهدفة وبالشكل الذي يتم بموجبه تحقيق مستهدفات «البوابة الوطنية للتدريب» والمتمثلة في تأهيل 18 ألف مواطن للوظائف في هذه القطاعات».

تطوير

ومن جهته، دعا أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية المواطنين والمواطنات الباحثين عن الفرص الوظيفية والراغبين بتطوير مهاراتهم وكذلك الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية إلى التسجيل في «البوابة الوطنية للتدريب» وذلك من خلال الموقع الإلكتروني aetraining.ae واتباع الخطوات المطلوبة من إدخال البيانات الشخصية والمؤهل التعليمي مع التخصص وسنوات الخبرة «إن وجدت»، ومن ثم الدخول إلى الحقائب التدريبية واختيار الحقيبة التي تتناسب والمؤهلات والتطلعات الوظيفية.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع المسجلين في البوابة للتحقق من بيانات ومعلومات التسجيل ودعوتهم لمراكز الاختبارات في كليات التقنية العليا وفقاً لمحل إقامتهم في مختلف إمارات الدولة وذلك بهدف تحديد مستواهم الفعلي وتقييمهم من خلال اختبارات تحديد المستوى تمهيداً لتنسيبهم إلى برامج التدريب المختلفة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من المهارات الشخصية والوظيفية.

وقال:«إن الملتحق في البرنامج التدريبي يخضع إلى التدريب الميداني لدى إحدى الشركات، حيث يتم لاحقاً تقييمه بشكل نهائي والتنسيق مع هذه الشركة أو الشركات الأخرى العاملة في القطاعات المستهدفة بهدف البحث عن وظيفة للمتدرب».

مدة

تتراوح مدة التدريب في البرامج بين 3 إلى 6 أشهر يحصل بموجبها المتدرب على شهادة صادرة من مراكز التدريب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتتم متابعة منجزي برامج التدريب الذين يحصلون على الوظائف خلال الأشهر الـ 6 الأولى وذلك بهدف التأكد من جودة التدريب الذي حصلوا عليه وتعزيز مهاراتهم في حال تطلب الأمر ذلك.