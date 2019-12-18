جائزة محمد بن راشد للتسامح تعلن تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح المبادرة العالمية الأولى لترسيخ مفهوم التسامح وتوسيع دائرة الانفتاح الثقافي بين الشعوب والمجتمعات، تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية للجائزة، والتي ستعمل على تقييم جميع الترشيحات الخاصة بالجائزة من جميع دول العالم، وبما يتناسب مع الشروط والمعايير المحددة للجائزة.

مقومات رئيسية

وقال اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح: «ترسخ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح مكانتها العالمية كأحد المقومات الرئيسية التي تحفز على تشجيع المجتمعات على تبني هذه القيمة، وترسيخ مكانتها في المجتمع، وبما يضمن تربية الأجيال على القيم الإنسانية التي هي الأساس في الوصول إلى المستقبل الأفضل الذي يقدم علاقات مستدامة بين شعوب العالم تقوم على القبول والاحترام والتعايش السلمي».

وأضاف: «إن اللجان الفنية والاستشارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم ونظراً لمكانتها العالمية، تتضمن نخبة من أفضل الخبرات والكفاءات، المشهود لها، والتي لها بصمات واضحة في تعزيز منظومة القيم في المجتمع، والعمل لخدمة الإنسان».

أعضاء

وتضم اللجنة الفنية الاستشارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح في عضويتها كلاً من: مازن جبران حايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتورة سعاد زايد العريمي، القاصة والأديبة الإماراتية، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وإيزابيل بالهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، والدكتور يوسف محمد شراب الباحث والأكاديمي المتخصص في مناهج البحث العلمي، والدكتور سعيد أمين ناصيف، أستاذ علم الاجتماع، ورئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة عجمان.

وتركز الجائزة العالمية للتسامح على الاحتفاء بالإنجازات التي ترسخ مفهوم التسامح في المجالات المعرفية والإبداعية والثقافية والفنية، كما تهدف إلى تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح.