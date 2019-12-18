انطلاق برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي خلال إجازة الفصل الدراسي الأول تحت شعار «أجيال التسامح» والذي ينظمه قطاع المالية والخدمات قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركة سبارك الإمارات وبمبادرة مجتمعية من اسطبل نوبلز للفروسية.

ويشارك في البرنامج أبناء منتسبي شرطة أبوظبي، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 14 سنة، وتستمر فعالياته حتى 2 من يناير العام المقبل في أبوظبي بمدرسة المنارة الخاصة بمدينة الشامخة، وفي مدينة العين بنادي ضباط الشرطة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي الاهتمام بدعم جميع الأنشطة والبرامج الهادفة التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء ومواكبة الذكاء الصناعي عبر تعليم أساسيات علوم الفضاء وصناعة الصواريخ، إلى جانب البرامج والأنشطة الفنية المتنوعة مثل إعادة التدوير، فن الطبخ وتعلم الاتيكيت والتراث الإماراتي.

وأوضح أن البرنامج شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الضباط والمدنيين لدوره في تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم وطاقتهم من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة.

وقدم الشكر للإدارات الشرطية لمشاركتها المتميزة في إثراء برنامج أصدقاء الشرطة والتي من أبرزها: مديرية المرور والدوريات، مديرية الطوارئ والسلامة العامة، مديرية مكافحة المخدرات، إدارة طيران شرطة أبوظبي، إدارة الدوريات الخاصة ( فريق الخيالة) وإدارة التفتيش الأمني K9 (فريق الكلاب البوليسية) ومركز التربية الرياضية وقسم الموروث الشرطي وفريق خدمة أمان للتوعية المجتمعية.