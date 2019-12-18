«تاكسي دبي» تبحث 236 فكرة في مختبر الابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة تاكسي دبي في مرآب ترام دبي بمنطقة الصفوح مختبر الابتكار الحكومي 2019، بهدف استخلاص أفكار واقتراحات إبداعية تعمل على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية في منظومة خدمات المؤسسة، من خلال تعزيز روح الإبداع لدى الموظفين، وتشجيعهم على تطوير العمل المؤسسي، مما يسهم في جعل إمارة دبي الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأشار الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إلى أن المختبر ضم مشاركة عدد من طلبة المدارس والجامعات ومشاهير قنوات التواصل الاجتماعي والمختصين من مختلف الجهات إلى جانب موظفي المؤسسة، إذ أثمر طرح 236 فكرة تم تقديمها خلال ورش العمل التي نُظمت لمدة يوم واحد، واتسمت بالتنوع والتميز وفتح آفاق جديدة للتطوير، وستتم دراسة هذه الأفكار واعتماد القابل منها للتطبيق، موضحاً أن تنوع المشاركين أثرى ورش المختبر في استحداث أفكار ومقترحات عززت الأهداف المنشودة.

وأضاف: «أن المختبر استعرض محاور رئيسة متعلقة بالغايات الاستراتيجية لمؤسسة تاكسي دبي، منها التنقل الذكي، واستشراف المستقبل، والتشغيل المتميز، والاستدامة المالية، وإسعاد الناس، الرامية إلى تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة بالريادة في تقديم خدمات نقل آمنة موثوقة وذكية».

جهود

وأكد آل علي: «أن تنظيم مختبر الابتكار الحكومي يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية، إضافة إلى تحفيز موظفيها واستقطاب قدراتهم الإبداعية والذهنية نحو استخلاص أفكار من شأنها تطوير خدمات مؤسسة تاكسي دبي، ورفع معدل رضا متعامليها».