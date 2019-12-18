راشد بن حميد يطلع على المشاريع التطويرية لبلدية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على المشاريع التطويرية للقطاعات المختلفة للدائرة، والتي يعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتي ستلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي للحياة ليلمس أثرها كل فرد في المجتمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد: «أن الكفاءات البشرية في الدائرة تبرهن بشكل دائم حرصها الدائم على تقديم الأفضل وإحداث التحسين المنشود، فهي لا تتوقف عن التطوير وتدشين المشاريع الرائدة وإطلاق المبادرات النوعية».

وقال: «نسعى جميعاً للارتقاء بإمارة عجمان، وتحسين حياة كل مواطن ومقيم وتقديم أفضل الخدمات والوصول لكافة الشرائح والتعرف على الاحتياجات ومتابعة المتطلبات والاستماع للاقتراحات التطويرية، ونستند لكوادر طموحة لا تتوقف عن الإبداع ولا تدخر جهداً يذكر للمضي قدماً في درب التميز والابتكار».

خطة متكاملة

ومن جهته أوضح الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، أن القطاع وضع خطة شاملة ومتكاملة للعام القادم لتتضمن مشاريع من كافة الإدارات، كما وعمل على تبني جملة من الأفكار وسعى لتحويلها لواقع ملموس.

واطلع رئيس الدائرة في مستهل اللقاء الذي جمع إدارات القطاعات على مشروع تحديث المخطط الحضري الشامل لمدينة عجمان والمخطط الشامل للطرق والنقل والخطط التشغيلية الثلاثية 2040 والذي تعمل على تنفيذه إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة، حيث يتميز المخطط بالمرونة المطلقة لمواكبة المتغيرات ويأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ويتضمن التحديثات الدائمة، حيث عمل فريق العمل على دراسة الوضع الحالي في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة لبناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر لتحقيق رؤية عجمان 2021 ومئوية دولة الإمارات العربية المتحدة.