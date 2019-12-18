«زايد للإسكان» يفوز بجائزة الشرق الأوسط 2020

المصدر: دبي - البيان

فاز برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزة التميز في قطاع التطوير الإسكاني 2020، والتي منحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز.

وعبّرت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج، عن سعادتها بالجائزة، كونها تصدر عن جهة مشهود لها بسمعة مؤسسية عالية في تقدير المشاريع القيادية المبتكرة على مستوى المنطقة وتكريم أفضل الإنجازات والممارسات وترسيخ الأسس، المبادئ القيادية وتطوير منظومة متكاملة تستشرف المستقبل وتطوير ركائز التنافسية العالمية للمنطقة ومؤسساتها.

وأكدت أن «الجائزة جاءت تتوجياً للدور الرئيس والقيادي، والجهود التي يبذلها البرنامج منذ إنشائه في عام 1999، لضمان الأداء المتميز لمنشآت الأحياء السكنية، والمضي قدماً في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وعبر استراتيجية واضحة المعالم وخطة مستقبلية طموحة، تتمحور حول سعادة المواطنين، وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي، وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة وذكية، تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم، من خلال تشييد مساكن طموحة ومستدامة، تغطي إمارات الدولة كافة».

وأضافت: «إن البرنامج يسعى من خلال مشروعات الأحياء السكنية إلى تحقيق الاستدامة واستخدام أفضل المعايير العالمية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، واستراتيجيته الرامية إلى تحقيق الريادة في توفير المسكن المستدام، وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بمفاهيم المساكن المستدامة، إلى جانب إبراز الدور المهم الذي يقوم به البرنامج في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية».