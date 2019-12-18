متابعة سير العمل في إزالة العزب المخالفة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم المجلس البلدي في مدينة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة جولة ميدانية للاطلاع على أعمال إزالة العزب المخالفة في منطقة أم فنين، وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالبيئة وتشكل خطراً على مستخدمي الشوارع خصوصاً في حال تجاوزت الحيوانات للخط الذي يفصل العزب عن الشارع وهو ما قد يؤدي لحوادث جسيمة نتيجة وجود الحيوانات السائبة، كما اطلع الجانبان بحضور سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي، وخالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة ولفيف من المسؤولين من الجانبين، خلال الجولة على سير أعمال العزب النظامية التي يقوم المجلس البلدي بإنشائها.