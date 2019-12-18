«تنفيذي الشارقة» يعتمد تطوير ميادين وطرق

المصدر: الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، وانطلاقاً من حرص المجلس على توفير أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي طرق ومنافذ إمارة الشارقة، ولتحقيق أقصى درجات الانسيابية في طرقها الخارجية والداخلية، فقد اعتمد المجلس مشروع تطوير الميادين القائمة على طريق الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وتطوير طريق الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، ليصبح طريقاً مزدوجاً بحارتين في كل اتجاه.

كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة بشأن مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، ووجّه المجلس بعد الأخذ بملاحظات السادة الأعضاء على ما ورد في مواد ونصوص مشروع القانون بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي ستُعقد بعد غد.

كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 20 لسنة 2019 بشأن التكليف بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.