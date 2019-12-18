«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير كولومبيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد خايمي أمين، سفير جمهورية كولومبيا المعين لدى الدولة.

وتمنى الفهيم لسفير جمهورية كولومبيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب السفير الكولومبي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.