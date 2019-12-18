خليفة يتلقى رسالة خطية من رئيس نيكاراغوا تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلّم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله، أمس، في الديوان العام للوزارة في أبوظبي، دنيس مونكادا كوليندرس، وزير خارجية نيكاراغوا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة دنيس مونكادا كوليندرس، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه، أكد دنيس مونكادا كوليندرس، وزير خارجية نيكاراغوا، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. حضر اللقاء سالم راشد العويس، سفير الدولة غير المقيم لدى نيكاراغوا.

وسام الاستقلال

وفي إطار آخر، منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صامويل تان، سفير سنغافورة لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة في العديد من المجالات.

وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب صامويل تان عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يؤديه إقليمياً ودولياً. كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

تهنئة

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك، ملك مملكة بوتان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور لوتاي تشيرينغ، رئيس وزراء مملكة بوتان.